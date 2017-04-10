القاهرة -اخبار مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني/ محمود عباس، أعرب خلاله عن إدانته للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأكد عباس تضامن الشعب الفلسطيني ووقوفه الكامل مع الشعب المصري وقيادته وجيشه، ضد الإرهاب الأعمى الذي يستهدف مصر ودورها المحورى.

وقدم الرئيس عباس تعازيه الحارة للرئيس، وللشعب المصرى بضحايا الحادثين، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرة مصر على تجاوز كافة الصعاب والمحن التي تواجهها، لتستكمل دورها التاريخي في المنطقة وخاصة في دعم القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص امتنانه لحرص الرئيس عباس على تقديم التعازى في ضحايا الحادثين الإرهابيين، مشيراً إلى ما يجمع الشعبين المصرى والفلسطينى من روابط تاريخية.

وأكد الرئيس أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تؤثر في مصر وشعبها ولن تثنيها عن الاستمرار في دورها ومسئولياتها تجاه قضايا أمتها العربية والمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.