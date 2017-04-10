برشلونة - أ ش أ

يتوجه فريق برشلونة بكامل لاعبيه, باستثناء رافينيا ألكانترا للاصابة, اليوم الاثنين إلى مدينة تورينو الإيطالية حيث سيواجه غدا الثلاثاء يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستأنف البرسا تدريباته امس استعدادا لمواجهة اليوفي الثلاثاء , وكشف برشلونة عن قائمة لاعبيه للسفر إلى تورينو والتي ضمت لاعبين من الناشئين كارليس ألينيا وأليكس كاربونيل فيما تم استبعاد رافينيا لإصابته في الركبة, في حين سيسافر مع الفريق أيضا الموقوف عن اللعب سيرجيو بوسيكيتس ولاعبان لم يحصلا على الاذن الطبي بعد (أردا توران وأليكس فيدال).

وبذلك تضم القائمة كلا من: تير شتيجن وسيليسن وماسيب وبيكيه وراكيتش وسيرجيو بوسيكيتس, ودينيس سواريز, وأردا توران وإنييستا ولويس سواريز وميسي ونيمار وماسكيرانو وباكو ألكاثير وجوردي ألبا وديني وسيرجي روبرتو وأندريه جوميز وأليكس فيدال, وأوميتيتي وماثيو وألينيا وكاربونيل.

يذكؤ ان برشلونة خسر السبت الماضي على يد مالاجا (2-0), مما يعني فقدانه لفرصة تصدر الدوري الاسباني “الليجا” قبل 7 جولات من انتهاء البطولة,