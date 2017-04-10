اخبار مصر - حمودة كامل

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان في كل محافظة لضمان سرعة استخراج شهادات الوفاة لضحايا حادثي الكنيستين بالتنسيق مع وزارة العدل،مع استمرار متابعة حالة المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن يتم تقدير التعويضات وبدء صرفها خلال أسبوع من الحادث.

وقدمت وزيرة التضامن تعازيها للمصريين ولأهالي الضحايا، وتوجهت لتفقد المصابين في مستشفى طنطا الجامعي، ثم في ثلاث مستشفيات بالإسكندرية، ثم توجهت كذلك لموقع الكنيسة المرقسية حيث وقع التفجير وتقدمت بالتعازي لرجال الكنيسة.