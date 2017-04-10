القاهرة - أ ش أ

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع بيير أناتولى ماتوسيلا وزير الطاقة والموارد المائية الكونغولى سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدا على رؤية القيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء للضيف الكونغولي والوفد المرافق له لبحث التعاون القائم والمستقبلى بين البلدين.

وأوضح الدكتور شاكر – في بيان اليوم الاثنين – أنه تم خلال اللقاء بحث إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل فقد تمت مناقشة موقف تخصيص الموقع المحدد لإنشاء محطة شمسية قدرة 4 ميجاوات على أرض الكونغو.

وأبدى شاكر استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني في المجالات التى يحتاجها الجانب الكونغولى.

من جانبه، أشاد الوزير الكونغولى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى كافة المجالات, معربا عن رغبته فى الاستفادة منها سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفنى أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات على أرض بلاده، موضحا انه سيتم توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو وخاصة بعد تحرير سوق الكهرباء بها.