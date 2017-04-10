كابول - أ ش أ

لقى 19 مسلحا على الأقل ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات نفذتها قوات الكوماندوس التابعة للجيش الوطني الأفغاني في إقليم نانجرهار بشرق البلاد.

من جانبها أفادت مصادر امنية اليوم الاثنين بأن فيلق سيلاب التابع للجيش الوطني الأفغاني صرح في بيان إن المسلحين لقوا حتفهم خلال ال`24 ساعة الماضية في منطقتي كوت وآشين.

وأضاف البيان أن العمليات نفذت بدعم من القوات الجوية وأن عنصرا واحدا من مسلحي داعش قبض عليه وهو في حالة حرجة بسبب اصابته بعدة جروح.

وأفاد أن عربة تابعة للتنظيم الارهابي بجانب عدة انواع من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات قد تم تدميرها خلال العملية.