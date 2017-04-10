القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة عن بدء حملة مكثفة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع مديرية الامن بأجهزتها المختلفة والمنطقة المركزية العسكرية لإزالة المبان التي تم إنشائها دون تراخيص أو مراعاة الاشتراطات البنائية أو المبان التي أقيمت على أراضي بدون تخطيط متسببة في ظهور عشوائيات جديدة لا تراعي عرض الشوارع أو شروط الحماية المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور اللواء محمد الشيخ السكرتير العام ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات النقل العام والصرف الصحي والمياه والكهرباء ورؤساء الأحياء .

ولفت المحافظ إلى أنه آن الأوان لاسترداد حقوق المواطنين التي استحلتها فئة مستغلة أرادت الثراء على حساب حياتهم , ولم تراعي عوامل الأمان في إقامة العقارات .

وأهاب المحافظ بالمواطنين التدقيق في بيانات الوحدات التي يرغبون في شرائها عن طريق الحي المختص وألا ينخدعوا بتدني الأسعار المعروضة بها والناتجة عن أن الأراضي المقامة عليها الوحدات مستولى عليها أو أن المواد المستخدمة في البناء مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات .

وأكد المحافظ أن تجربة إقامة منافذ لشراء القمامة بمصر الجديدة والنزهة كان لها مردود إيجابي لدي المواطنين وأصبحت المناطق المحيطة بهما أكثر نظافة لذا تم تشكيل لجنة تضم السكرتير العام المساعد و2 من أساتذة الجامعة المتخصصين في مجال التعامل مع المخلفات بالتعاون مع نواب الشعب كل في نطاق دائرته لتحديد قواعد نشر المنافذ في باقي أحياء العاصمة والتي من المنتظر أن يتم افتتاح 6 : 8 منافذ جديدة خلال الفترة القادمة .

وأشار المحافظ إلى أن دور الحي في منافذ القمامة هو إعطاء التراخيص والإشراف على التنفيذ ومد المنافذ بالكهرباء اللازمة ومنع الاحتكار فقط ولن يعود أي نفع مادي على المحافظة سوى رفع كفاءة النظافة بالأحياء.

وأكد المحافظ على أنه يحق لأي شخص سواء كان متعهد جمع قمامة أو أحد الفريزة أو تابع لإحدى الجمعيات الأهلية إقامة منفذ لشراء القمامة طالما التزم بالإجراءات والقواعد المنظمة للأمر.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية ورؤساء الأحياء ونواب الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق كافة الكافيهات المخالفة كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية لإيجاد بدائل للعمالة الموجودة بالكافيهات مراعاة للبعد الاجتماعي ولمساعدتهم على إيجاد عمل بديل.