الإسكندرية -أ ش أ

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية اليوم “الاثنين” وفد هيئة فولبرايت الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتورة ماجى نصيف رئيس الهيئة فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية والهيئات العلمية الدولية.

ويهدف اللقاء الى بحث فرص التعاون والتعريف ببرامج المنح الدراسية التى تقدمها الهيئة للطلاب للحصول على درجة الماجستير وعددها 30 منحة والقيام بأبحاث بإحدى الجامعات الأمريكية لأعضاء هيئة التدريس وذلك فى المجالات الهندسية والرياضية والزراعية والتكنولوجية والطاقة المتجددة.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية إلى حرص الجامعة على التعاون مع الهيئات العلمية المرموقة من أجل النهوض بشباب أعضاء هيئة التدريس من خلال البرامج العلمية المتاحة.

بدورها، أشارت رئيس هيئة فولبرايت الأمريكية بالقاهرة الدكتورة ماجى نصيف الى أن آخر موعد للتقدم للحصول على هذه المنح هو 4 مايو القادم وتتراوح مدة المنحة من سته أشهر الى عامين .

كما عقد لقاء فى رحاب كلية العلوم بالشاطبى لتعريف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بهذه المنح وطرق التقدم لها والقواعد الإرشادية للتقدم، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء رمضان عميد كلية العلوم.