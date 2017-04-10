القاهرة - ا ش أ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, 22 قرارا إداريا لإزالة التعديات بمدينة سوهاج الجديدة.

واكد مدبولي أنه يتم تنفيذ القانون بحزم على المخالفات والتعديات المختلفة, وأن الوزارة هدفها الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني بالمدن الجديدة, ومنع أي مخالفات جديدة.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح, المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن, بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, أن القرارات التى أصدرها وزير الإسكان, نصت على أن يتولى جهاز مدينة سوهاج الجديدة, بمعاونة كل من شرطة التعمير, وقسم الشرطة المختص, تنفيذ

الإزالات.