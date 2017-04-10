الزقازيق- أ ش أ

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد محمود بمعاقبة 27 اخوانيا بالسجن المؤبد والمشدد لمدد تتراوح ما بين 3 و10 أعوام لحيازتهم مفرقعات واشعال النيران بمنشآت حيوية وتحريضهم على العنف ضد مؤسسات الدولة .

وكانت الأجهزة الامنية بالشرقية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى قد تمكنت من ضبط طالبين بجامعة الزقازيق من اعضاء الجماعة الاخوانية و25 اخوانيا بمدينة الابراهيمية لقيامهم باشعال النيران فى بوابة كلية الآداب ورشق الأمن الادارى بالمولوتوف وحيازة

مفرقعات وألعاب نارية وتحريضهم على العنف وترويجهم منشورات ضد مؤسسات الدولة.

وتم احالتهم للنيابة العامة التى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى قررت معاقبة الطالبين بالسجن المؤبد و19 اخوانيا بالسجن المشدد 10 سنوات و6 من بالسجن المشدد 3 سنوات .