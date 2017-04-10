لندن -رويترز

فازت مسرحية (هاري بوتر والطفل الملعون) المقتبسة من عالم السحرة للمؤلفة جيه. كيه رولينج بتسع من جوائز أوليفييه المسرحية.

ورشحت المسرحية، التي بدأ عرضها العام الماضي في مسرح وست إند بلندن، للفوز بأحد عشر جائزة.

وفازت المسرحية بجائزة أفضل مسرحية جديدة وجائزة أفضل ممثل التي ذهبت إلى جيمي باركر وأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مخرج.

وقال جون تيفاني مخرج المسرحية لدى تسلمه الجائزة “إن قوة الخيال لا نهائية… نحن نحتاج هذا الآن أكثر من أي وقت مضى.”

كما فازت المسرحية بجائزة أفضل إضاءة وأفضل صوت وأفضل ملابس وأفضل تصميم.

ومن بين الفائزين في الحفل الذي أقيم في قاعة ألبرت الملكية في لندن الأطفال الذين لعبوا على الآلات في مسرحية (سكول أوف روك) المقتبسة من فيلم كوميدي لأندرو لويد ويبر الذي عرض في 2003.

وفازت مسرحية (جروندهوج داي) المقتبسة من فيلم قام ببطولته بيل موراي في 1993 بجائزة أفضل مسرحية موسيقية حديثة وأفضل ممثل في مسرحية موسيقية للممثل آندي كارل.

ونالت أمبر رايلي جائزة أفضل ممثلة في فئة المسرحية الموسيقية عن دورها في مسرحية (دريم جيرلز) وفاز زميلها في المسرحية آدام جيه. برنارد بجائزة أفضل ممثل مساعد في نفس الفئة.

وحصلت بيلي بيبر على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية (يرما) المقتبسة من مسرحية لفدريكو جارسيا لوركا والتي فازت بجائزة أفضل إعادة إنتاج