الإسكندرية - أ ش أ

استمعت نيابة الإسكندرية بإشراف المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية إلى أقوال المصابين فى حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية والذي استشهد فيه 17 شخصا وإصابة 48 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات الرئيسي الجامعي والقوات المسلحة والشرطة ومستشفى كفر الدوار العام.

وقال معظم المصابين إنهم تواجدوا بالشارع الذي تقع فيه الكنيسة بمحطة الرمل وقت الانفجار وأن شظايا القنبلة وقطع الزجاج المتطاير اخترقت أجسادهم.

وانتدبت النيابة العامة الأدلة الجنائية لتحديد المادة المستخدمة فى التفجير وكميتها كما طلبت تحريات الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي وتشكيل لجنة هندسية لتحديد التلفيات بالمحلات المواجهة لمبنى الكنيسة والتي تضررت من الحادث.

وكان النائب العام قد أجرى معاينة لموقع التفجير واطلع على غرفة تسجيل الكاميرات الخاصة بالكنيسة.