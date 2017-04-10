القاهرة - أ ش أ

قررت اللجنة العامة لمجلس النواب تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا صباح اليوم الاثنين للنظر فى الإجراءات التى يجب اتخاذها بعد تفجيرى كنيستى طنطا والإسكندرية أمس.

وقالت مصادر برلمانية مطلعة إنه لم ترد أى تفاصيل عن أسباب هذا التأجيل.

كانت اللجنة قررت أمس استدعاء المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أمامها لبيان الوضع الراهن المتصل بهذين التفجيرين .

وتتشكل اللجنة العامة لمجلس النواب من رئيس المجلس وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية وخمسة من الأعضاء .