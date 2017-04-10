القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس الوزراء, في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل, في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية, على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم “الإثنين” الموافق العاشر من أبريل عام 2017.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله, وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد, وحماية الممتلكات العامة والخاصة, وحفظ أرواح المواطنين.