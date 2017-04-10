المنيا- وفاء صلاح

قدم عصام البديوى محافظ المنيا واجب العزاء للأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص في شهداء الهجوميين الإرهابيين الذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية والكنيسة المرقسية في الإسكندرية حيث طال الاعتداء الارهابى الغادر عدد من الأبرياء أثناء احتفالهم بعيد السعف .

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء ، مستنكرا كل المحاولات التي تعوق مسيرة التقدم والإصلاح التي تسير عليها مصر وأكد أن الإرهاب لا دين له وأننا جميعا مسلمين وأقباط يداً واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود الذي يأبى أن يترك الفرصة للفرحة ويتعمد القتل وترويع الآمنين .