أخبار مصر- سماء المنياوي

نظم فرع المجلس القومي للسكان ببني سويف أمس الأحد ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر والعنف ضد المرأة ، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة وبمشاركة 25 فرد من الجنسين.

وأوضح بيان اصدره المجلس اليوم الاثنين ان هذه الندوة التي عقدت بأمانة المرأة بنقابة العمال بالمحافظة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي يعقدها فرع المجلس ببني سويف للتوعية بالمفاهيم السكانية السليمة . وذلك لتفعيل الخطة السكانية للمحافظة ، ونشر الثقافة السكانية الصحيحة بين المواطنين ولاسيما الشباب لمواجهة القضايا السكانية في مصر بأساليب علمية.