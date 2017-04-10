رام الله - أش أ

أرسل مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة التعازي إلى البابا تواضروس الثاني, بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا التفجيرات الإرهابية بطنطا والإسكندرية.

وصرح مجلس الأساقفة في رسالته : ‘لقد جاء هذان الاعتداءان أثناء الاحتفال بأحد الشعانين الذي يشكل بداية ‘الأسبوع المقدس’ الذي يستذكر فيه المسيحيون آلام, موت وقيامة السيد المسيح وبالتالي بالوقت الذي نعزي به بضحايا الاعتداءين ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى, ونعبر عن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب بالعالم عامة وفي الشرق الأوسط خاصة إلا اننا باقون على رجاء القيامة, ومتأكدون بأن العلي القدير لن يسمح للشر أن يغلب الخير”.

من جهة أخرى أثنى المجلس على “المبادرات المختلفة التي أعلنتها وتنوي إعلانها بعض الكنائس في أرضنا المقدسة من أجل التضامن مع ضحايا الإرهاب”.

في السياق أدانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي بمدينة الناصرة “عرب 48” التفجيرين الإرهابيين .

وصرحت اللجنة في بيان إنه “للمرة الثالثة تتكرر مذبحة ينفذها إرهابيون جبناء دون ضمير ومبرر ذهب ضحيتها العديد من الضحايا والمصابين”. داعية إلى العمل المشترك العالمي الفعال لمواجهة الإرهاب بحسم .