رام الله - أش أ

أدانت دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية التفجيرين الارهابيين اللذين وقعا أمس في كنيستين بطنطا والاسكندرية.

وأعربت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين عن استنكارها لهاتين الجريمتين “البشعتين” اللتين وقعتا في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا والمرقسية بالاسكندرية داعية القوى السياسية والاجتماعية المصرية والعربية كافة للتصدي لهذه الجماعات الارهابية ومحاربتها عبر حملة تثقيف شاملة تقطع الطريق على مخططات هذه الجماعات والجهات الداعمة والموجهة لها.

وأكدت تضامنها والشعب الفلسطيني الكامل ووقوفها إلى جانب مصر العروبة, ضد كل محاولات زعزعة الاستقرار والأمن والسيادة في مصر, والهادفة إلى إشغال مصر عن دورها القومي, في دعم وإسناد القضية الفلسطينية, وحقوق الشعب الفلسطيني .