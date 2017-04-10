باريس - وكالات

سجل ادينسون كافاني هدفين وصنع آخر ليساعد باريس سان جيرمان على الفوز 4-صفر بملعبه على جانجون امس الأحد ويبقي على آماله في الفوز بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح انخيل دي ماريا التسجيل وهز كافاني مهاجم أوروجواي الشباك مرتين في الشوط الثاني قبل أن يضيف بليز ماتويدي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع .

وبفوزه يعود باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني برصيد 71 نقطة من 31 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف موناكو المتصدر الذي تغلب 1-صفر على أنجيه يوم السبت.

ويحتل نيس، الذي لعب مباراة أكثر، المركز الثالث برصيد 70 نقطة بعدما قادته ثنائية ماريو بالوتيلي للفوز 2-1 على ليل يوم الجمعة.

وفي الدوري الفرنسي ايضا .. تعادل فريق سانت إتيان مع ضيفه نانت بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما امس الاحد على ملعب “جيوفروى جيشار” ضمن منافسات الجولة ال`32 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم الضيوف باكرا عبر مهاجمه ناكولما بريجيوس في الدقيقة (15), قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق لاعب الوسط البديل بنيامين كورنيي في الدقيقة (70).

وبهذه النتيجة, رفع فريق سانت إتيان رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع, بفارق ثلاث نقاط عن نانت صاحب المركز الثامن.