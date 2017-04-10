اخبار مصر - د.هند بدارى

كشفت جامعة القاهرة عن حجم أرصدتها الحالية من الحسابات الخاصة بالبنوك حتي 30 مارس2017، والتي بلغت مليار و825 مليون جنيه مصري ، وذلك بزيادة نحو 246 مليون جنيه مصري عن الفائض الذي تم الإعلان عنه في 31 أغسطس 2016.

وصرح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أنفقت نحو 400 مليون جنيه لتطوير مستشفي أبو الريش للأطفال، والإنتهاء من المرحلة الأولي من مستشفي “ثابت ثابت” للأمراض المتوطنة، ودعم البحث العلمي والنشر الدولي، وتوفير التمويل اللازم لعدد من الأعمال الإنشائية ، وتجهيز المعامل ومستلزمات تطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلي إستكمال الخطة الإستراتيجية للجامعة وما تتضمنه من أعمال تطوير في البنية الأساسية بالحرم الجامعي والكليات ومجمع الخدمات التعليمية ، وإمتداد الجامعة بمدينة 6 أكتوبر الذي تم تصميمه علي طراز مبني القبة الرئيسي.

وتابع نصار أن الإصلاح المالي والإداري وفر للجامعة أموالاً، استطاعت من خلاله تلبية العديد من إحتياجات الجامعة، والإنفاق علي العملية التعليمية والبحثية والإنشائية، مشيراً إلي أن الجامعة مازالت تجني بصورة جيدة نتائج هذا الإصلاح الذي يتعاظم أثره رغم الظروف الإقتصادية الصعبة.

وأكد نصار أن هذا الإصلاح لم ينقص أحداً ميزة مستحقة أو يكلف أحدآ عبئاً.