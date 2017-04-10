رام الله - أش أ

اقتلع مستوطنون يهود متطرفون اليوم الاثنين 310 شجرات زيتون معمرة في قرية مخماس, جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المستوطنين ومع ساعات الفجر الأولى أقدموا على اقتلاع وتكسير 310 شجرات زيتون معمرة, بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من شارع “60” تعود ملكيتها لكل من: علي عارف الحاج, وعبد السميع مهنا, وداهش مهنا.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية من نوعها في مخماس إذا اقتلع المستوطنون قبل حوالي سنتين 200 شجرة زيتون من أشجار القرية.