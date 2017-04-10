روما - أ ش أ

تغلب فريق روما الذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح على مضيفه بولونيا بثلاثية دون رد امس الاحد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وشارك صلاح في المباراة أساسيا ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 41 فيما سجل فازيو الهدف الأول للذئاب .. وقبل نهاية المباراة ب 15 دقيقة, أضاف البوسني دجيكو الهدف الثالث.

وبهذا الفوز , حافظ روما على مركزه الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس الأول, فيما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 34 في المركز ال14.