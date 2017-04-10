اخبار مصر- نهى حمودة

شدد اللواء اسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الاسبق على اهمية دور المواطن في الابلاغ عن اي شئ مريب واكد ان اغلب الخلايا الارهابية التي تم ضبطها كانت بمعلومات من المواطنين وتم ضبطها في شقق مفروشة وفي مشروع ابني بيتك

وقال في حوار لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاثنين ان الارهاب عمل فكري في المقام الاول يتحول الى فعل ومن يقوم بتفجير نفسه يعتقد انه سيصعد للجنة وطالب بالبدء في اصلاح المنظومة التعليمية وتأهيل كل من يصعد على المنبر واستباقية الاجراءات الامنية