لندن - أ ش أ

إذا كنت من عشاق القهوة فلم لا تجرب إضافة رشة من الملح عليها كأحد الإضافات الرئيسية لهذا المشروب المحبب حول العالم مثل الحليب والسكر.

وتأتي هذه النصيحة من مجموعة من الخبراء البريطانيين الذين أوضحوا أن إضافة كلوريد الصوديوم إلى القهوة لن يجعل مذاقها أفضل فحسب بل سيخفف كذلك من مرارتها.

ويقول الخبراء – وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن إضافة رشة من الملح هو أسهل الطرق لتعديل مذاق القهوة إذا كانت شديدة المرارة فنثر القليل من الملح على فنجان القهوة “يمكن أن يصنع العجائب” على حد قولهم.

وأضاف الخبراء أن الأبحاث أثبتت أن أيونات الصوديوم تخفف مرارة القهوة وتعزز مذاقها والأفضل من ذلك هو أن الملح لن يضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى فنجان قهوتك الصباحي مثلما يحدث عند إضافة الحليب أو السكر.