أخبار مصر- نهى حمودة

أدانت نقابة المهن التعليمية جميع التفجيرات الإرهابية التى حدثت بطنطا والأسكندرية والتى هدفها زعزعة الإستقرار وإثارة الفتن وعودة الفوضى لعرقلة التقدم والرضوخ لأهواء الغاشمين

واكدت المهن التعليمية أن كل أعضائها وموظفيها البالغ عددهم 2 مليون معلم ومعلمة لا فرق بين مسلميهم ومسيحييهم يقفون خلف مصر فى حربها الشرسة ضد الإرهاب وضد أى كيان شرعى أو غير شرعى يعمل فى الخفاء أو العلن لزعزعة أمن الوطن والمواطنين

وتعلن النقابة عن إجتماع عاجل اليوم الإثنين لجميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية لتجديد الثقة فى القيادة السياسية وعرض المساعدة وتقديم يد العون وواجب العزاء لشركاء الوطن من مصابى التفجيرات

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد العرب أن الشعب المصرى يتمتع بذكاء ثاقب ويتفهم جيداً ما يحاك ضده وأن مستشفيات المعلمين تفتح أبوابها على مصراعيها لإستقبال المصابين وعلاجهم بالمجان