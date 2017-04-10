نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– الفقي يؤكد ان تنظيم “داعش” ما هو إلا صناعة غربية بأموال العرب
– إدانات عربية ودولية واسعة لتفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية
– انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا
– الرئيس يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكى للتعزية فى ضحايا الحادثين الإرهابيين
– محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يزوران الكنيسة الكاثوليكية
– ترامب يدرس خياراته للقضاء على “التهديد” النووي الكوري الشمالي
– الرئيس الجزائري يؤكد تضامن بلاده مع مصر للقضاء على آفة الإرهاب
– محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن عامين على نائب عربي إسرائيلي سابق
– إسبانيا تعتقل عالم كمبيوتر روسياً “بناء على طلب أمريكي”
– فنزويلا ترفض الانتقادات الدولية الموجهة إليها
– “مهنى” يؤكد متابعة الحادثين الإرهابيين فور وقوعهما وتشكيل غرفة عمليات
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