القاهرة - اخبار مصر

اهم الاخبار:

– الفقي يؤكد ان تنظيم “داعش” ما هو إلا صناعة غربية بأموال العرب

– إدانات عربية ودولية واسعة لتفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية

– انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا

– الرئيس يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكى للتعزية فى ضحايا الحادثين الإرهابيين

– محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يزوران الكنيسة الكاثوليكية

– ترامب يدرس خياراته للقضاء على “التهديد” النووي الكوري الشمالي

– الرئيس الجزائري يؤكد تضامن بلاده مع مصر للقضاء على آفة الإرهاب

– محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن عامين على نائب عربي إسرائيلي سابق

– إسبانيا تعتقل عالم كمبيوتر روسياً “بناء على طلب أمريكي”

– فنزويلا ترفض الانتقادات الدولية الموجهة إليها

– “مهنى” يؤكد متابعة الحادثين الإرهابيين فور وقوعهما وتشكيل غرفة عمليات