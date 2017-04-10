صحافة مصرية: السيسي: على المجتمع الدولي محاسبة الدول الداعمة للإرهاب
أخبار مصر - الاثنين 10 ابريل 2017
– مجلس الأمن الدولى يدين وترامب وبوتين يعزيان الشعب المصرى
– قداسة البابا: ألم الفراق يعتصرنا، ولكن أحضان المسيح تعزينا
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الاهرام
– الرئيس: تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المجرمين ومن خلفهم فى حادث تفجير الكنيستين
– مجلس الأمن الدولى يدين وترامب وبوتين يعزيان الشعب المصرى
– الوحدات الخاصة بالقوات المسلحة تعاون الشرطة فى تأمين المنشآت الحيوية
– «العصار»: قلوبنا تعتصر حزنا على شهداء الوطن
– وزير الأوقاف: استهداف الكنائس كاستهداف المساجد
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– خليفة بن زايد يعزى السيسى
– نقابة الصحفيين: الحادثان لن يزيدا المصريين إلا قوة وصلابة
– عاهل الأردن يؤكد التضامن مع مصر
– جلسة استماع لوزيرى الداخلية والعدل اليوم بالبرلمان
– السفارة الأمريكية تدين الهجومين
– النائب العام يعاين موقع تفجير كنيسة مار جرجس ويأمر بسرعة ضبط الجناة
– الخارجية تطلق دعوة للتضامن فى مواجهة الإرهاب
الاخبار
– السيسي: على المجتمع الدولي محاسبة الدول الداعمة للإرهاب
– غادة والي: المصريون مصرون على هزيمة الإرهاب بالعمل والبناء
– خبير أمني: تطبيق المنظومة العلمية من أبرز اختصاصات مجلس مكافحة الإرهاب
– قداسة البابا: ألم الفراق يعتصرنا، ولكن أحضان المسيح تعزينا
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– 25 ألف حالة تعد منذ ٢٠١١ منها ٢٢ مليون متر أراضي بناء و١٩ ألف فدان زراعي
الجمهورية
– إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة..اليوم
– وزير الكهرباء بحث مع نظيره الكونغولي ربط نهر إنجا بالسد العالي
– العاصمة تنتظر قرار رئيس الوزراء لوقف تراخيص البناء
– صرف مستحقات المزارعين وموردي القمح من 3 بنوك خلال 48 ساعة
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– الجيزة تتسلم الدفعة الأخيرة من معدات النظافة
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