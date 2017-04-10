أخبار مصر - الاثنين 10 ابريل 2017

– مجلس الأمن الدولى يدين وترامب وبوتين يعزيان الشعب المصرى

– قداسة البابا: ألم الفراق يعتصرنا، ولكن أحضان المسيح تعزينا

– إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة..اليوم

الاهرام

– الرئيس: تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المجرمين ومن خلفهم فى حادث تفجير الكنيستين

– مجلس الأمن الدولى يدين وترامب وبوتين يعزيان الشعب المصرى

– الوحدات الخاصة بالقوات المسلحة تعاون الشرطة فى تأمين المنشآت الحيوية

– «العصار»: قلوبنا تعتصر حزنا على شهداء الوطن

– وزير الأوقاف: استهداف الكنائس كاستهداف المساجد

– وزير الثقافة: الحادثان لن ينالا من عزيمة المصريين

– خليفة بن زايد يعزى السيسى

– نقابة الصحفيين: الحادثان لن يزيدا المصريين إلا قوة وصلابة

– عاهل الأردن يؤكد التضامن مع مصر

– جلسة استماع لوزيرى الداخلية والعدل اليوم بالبرلمان

– السفارة الأمريكية تدين الهجومين

– النائب العام يعاين موقع تفجير كنيسة مار جرجس ويأمر بسرعة ضبط الجناة

– الخارجية تطلق دعوة للتضامن فى مواجهة الإرهاب

الاخبار

– السيسي: على المجتمع الدولي محاسبة الدول الداعمة للإرهاب

– غادة والي: المصريون مصرون على هزيمة الإرهاب بالعمل والبناء

– خبير أمني: تطبيق المنظومة العلمية من أبرز اختصاصات مجلس مكافحة الإرهاب

– قداسة البابا: ألم الفراق يعتصرنا، ولكن أحضان المسيح تعزينا

– شيخ الأزهر: الإرهاب الأسود لم يفرِّق بين مسيحيٍّ ومسلم

– 25 ألف حالة تعد منذ ٢٠١١ منها ٢٢ مليون متر أراضي بناء و١٩ ألف فدان زراعي

الجمهورية

– إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة..اليوم

– وزير الكهرباء بحث مع نظيره الكونغولي ربط نهر إنجا بالسد العالي

– العاصمة تنتظر قرار رئيس الوزراء لوقف تراخيص البناء

– صرف مستحقات المزارعين وموردي القمح من 3 بنوك خلال 48 ساعة

– 1000 قبطي يحتفلون بعيد القيامة في القدس

– الجيزة تتسلم الدفعة الأخيرة من معدات النظافة

– رئيس المترو يتفقد تطوير وازدواج المرج الجديدة