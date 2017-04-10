صحافة عربية: العبادي محذراً: لاتستبقوا النصر على «داعش» والتحديات خطيرة
أخبار مصر - الاثنين 10 ابريل 2017
– موسكو تنتقد لندن وتعتبر تأثيرها الدولي معدوماً
– واشنطن: على الأسد الرحيل
– بريطانيا تحمل روسيا مسؤولية «بالوكالة» عن مقتل مدنيين بسوريا
الاتحاد
– إدانة عربية ودولية واسعة وتضامن مع مصر
– العبادي محذراً: لاتستبقوا النصر على «داعش» والتحديات خطيرة
– السويديون إلى الشارع: لن نسمح بتغيير مجتمعنا الديمقراطي
– معونات من «الهلال» لذوي الاحتياجات الخاصة في حضرموت
– الحوثيون يعتدون على أمهات المختطفين في صنعاء
– الأمم المتحدة: البحث عن بدائل لإدخال المساعدات إلى تعز
– «حكماء المسلمين»:متضامنون مع الكنيسة المصرية
– موسكو تنتقد لندن وتعتبر تأثيرها الدولي معدوماً
– ألمانيا تدعو لتحقيق دولي وتركيا تطالب روسيا بالتخلي عن الأسد
المدينة
– واشنطن: على الأسد الرحيل.. وروسيا غير مؤهلة لتفكيك الترسانة الكيماوية للنظام
– رجوي: قطع أذرع الإرهاب الإيراني ضروري للسلام في المنطقة
– البشير: علاقتنا مع المملكة تطورت وأمننا واحد
– إحباط هجوم لتنظيم «داعش» على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا
– إرهاب الأحد الدامي يحصد عشرات القتلى بمصر
– الإطاحة بزُعماء تصنيع العرق المُسكر من الإثيوبيين المخالفين بالطائف
الخليج
– قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينياً بالقدس والضفة
– منسق أممي يبحث استبدال ممرات آمنة لإغاثة تعز
– وزارة النفط اليمنية تستعد لإعادة إنتاج النفط والغاز في مأرب
– قائد عسكري: خطة تحرير الحديدة تسير وفق مسارها المرسوم
– ترامب يدين التفجيرين ويؤكد ثقته في السيسي
– الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب
– بوتين يؤكد ضرورة توثيق التعاون في مكافحة الإرهاب
– مصر تكلف مندوبها بالأمم المتحدة بالتحرك لإدانة الهجومين
– نتنياهو يؤيد الضربة الأمريكية في سوريا «لأسباب أخلاقية»
– بريطانيا تحمل روسيا مسؤولية «بالوكالة» عن مقتل مدنيين بسوريا
– الأردن يستدعي سفير إيران ويبلغه احتجاجاً شديد اللهجة
– وفاة أول وزيرة دفاع إسبانية عن عمر يناهز 46 عاماً
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