أخبار مصر - الاثنين 10 ابريل 2017

– موسكو تنتقد لندن وتعتبر تأثيرها الدولي معدوماً

– واشنطن: على الأسد الرحيل

– بريطانيا تحمل روسيا مسؤولية «بالوكالة» عن مقتل مدنيين بسوريا

الاتحاد

– إدانة عربية ودولية واسعة وتضامن مع مصر

– العبادي محذراً: لاتستبقوا النصر على «داعش» والتحديات خطيرة

– السويديون إلى الشارع: لن نسمح بتغيير مجتمعنا الديمقراطي

– معونات من «الهلال» لذوي الاحتياجات الخاصة في حضرموت

– الحوثيون يعتدون على أمهات المختطفين في صنعاء

– الأمم المتحدة: البحث عن بدائل لإدخال المساعدات إلى تعز

– «حكماء المسلمين»:متضامنون مع الكنيسة المصرية

– موسكو تنتقد لندن وتعتبر تأثيرها الدولي معدوماً

– ألمانيا تدعو لتحقيق دولي وتركيا تطالب روسيا بالتخلي عن الأسد

المدينة

– واشنطن: على الأسد الرحيل.. وروسيا غير مؤهلة لتفكيك الترسانة الكيماوية للنظام

– رجوي: قطع أذرع الإرهاب الإيراني ضروري للسلام في المنطقة

– البشير: علاقتنا مع المملكة تطورت وأمننا واحد

– إحباط هجوم لتنظيم «داعش» على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا

– إرهاب الأحد الدامي يحصد عشرات القتلى بمصر

– الإطاحة بزُعماء تصنيع العرق المُسكر من الإثيوبيين المخالفين بالطائف

الخليج

– قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينياً بالقدس والضفة

– منسق أممي يبحث استبدال ممرات آمنة لإغاثة تعز

– وزارة النفط اليمنية تستعد لإعادة إنتاج النفط والغاز في مأرب

– قائد عسكري: خطة تحرير الحديدة تسير وفق مسارها المرسوم

– ترامب يدين التفجيرين ويؤكد ثقته في السيسي

– الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

– بوتين يؤكد ضرورة توثيق التعاون في مكافحة الإرهاب

– مصر تكلف مندوبها بالأمم المتحدة بالتحرك لإدانة الهجومين

– نتنياهو يؤيد الضربة الأمريكية في سوريا «لأسباب أخلاقية»

– بريطانيا تحمل روسيا مسؤولية «بالوكالة» عن مقتل مدنيين بسوريا

– الأردن يستدعي سفير إيران ويبلغه احتجاجاً شديد اللهجة

– وفاة أول وزيرة دفاع إسبانية عن عمر يناهز 46 عاماً