مدريد - أ ف ب

إعتُقل عالم الكمبيوتر الروسي بيوتر ليفاتشوف الجمعة في برشلونة، حسبما أعلنت الشرطة الإسبانية الأحد. وقد يكون اعتقاله تمّ، وفقاً لزوجته، بناءً على طلب الولايات المتحدة في قضية جريمة إنترنت.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ ليفاتشوف “اعتقله الجمعة في برشلونة عناصر من وحدة التحقيق التكنولوجي في الشرطة، إثر (تلقّي) طلب دولي”.

ولم يحدّد المتحدث سبب اعتقاله، لكنه أوضح أن المشتبه به نُقل إلى مدريد وبات بتصرف المحكمة الوطنية المسؤولة عن حالات معقّدة تتعلق خصوصا بالإرهاب والملفات المالية.

وقد أكّدت القنصلية الروسية في أسبانيا المعلومة.

ورداً على سؤال وسيلة الإعلام الروسية التابعة للدولة “آر تي”، قالت ماريا ليفاتشوفا إن زوجها اعتُقل “بناء على طلب السلطات الأميركية، من أجل تسليمه في (قضية) متصلة بجرائم الإنترنت”.

واستناداً الى التصريحات التي أدلت بها إلى “آر تي” ولم يكن ممكناً التحقق منها في شكل فوري من مصدر مستقل، فقد تكون الشرطة قالت لليفاتشوفا إنّ “فيروساً يبدو أن زوجها اخترعه، مرتبط بفوز (دونالد) ترامب” بالانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ولم تُحدد الشرطة الإسبانية أو القنصلية الروسية لوكالة فرانس برس سبب اعتقاله.

واتهمت الاستخبارات الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية دعماً لترامب الذي نفى مرارا أي تواطؤ مع موسكو.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، اعتُقل خبير كمبيوتر روسي آخر هو ستانيسلاف ليسوف في مطار ببرشلونة. وهو مطلوب من الولايات المتحدة، وتم وضعه بتصرّف المحكمة الوطنية.