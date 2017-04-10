عواصم - أ ش أ، سماء المنياوي

أدان قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيستي مار جرجس في طنطا والمرقسية بالإسكندرية , ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقدم القنصل الفلسطيني التعازي لمصر رئيسا وحكومة وشعبا بمسيحييه ومسلميه , وإلى ذوي الضحايا وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضرس الثاني , في ضحايا الحادثين الإرهابيين , مؤكدا قدرة مصر على تجاوز كل المصاعب والمحن التي تواجهها , والمؤامرات التي تحاك ضدها لتكمل الدور التاريخي المناط بها لنصرة قضايا الحق والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية, سائلا العلي القدير الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

الجالية المصرية في فرنسا تدين الحادث

وادان الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا الحوادث الارهابية التي استهدفت كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالاسكندرية الاحد.

وفِي بيان تم إرساله الى موقع اخبار مصر مساء الاحد أكد نشأت الحصري رئيس الاتحاد ان الارهاب الاسود يريد ان يفسد على المصريين الفرحة بالاحتفال بالاعياد واوضح ان المخلصين من أبناء الوطن يدركون تماما اهداف أعداء الوطن ومحاولتهم شق الصف وزرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

وزير الشئون الخارجية الجزائرية وممثلة الاتحاد الأوروبي يدينان

وأدان وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة, وممثلة الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجريني , مساء اليوم الأحد بالجزائر , الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية.

وقال لعمامرة – خلال ندوة صحفية نظمها مع موجريني مساء الاحد – ” ندين بشدة هذين العملين الإرهابيين الإجراميين اللذين استهدفا الشعب المصري الشقيق , ونعرب عن تضامننا مع الشعب المصري”.

من جانبها , أعربت موجريني عن تضامنها مع عائلات ضحايا هذين الإعتداءين الإرهابيين اللذين وصفتهما ب`”غير المقبول” , مذكرة في هذا السياق بضرورة الاتحاد ضد الإرهاب.

وزارة الخارجية اللبنانية تؤكد وقوفها إلى جانب مصر ضد الإرهاب

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الانفجارين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية , في يوم أحد الشعانين , وأسفرا عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى الأبرياء.

وقالت الوزارة – في بيان الأحد – إن استهداف كنائس مسيحية من قبل الإرهابيين في هذه المناسبة الدينية يحمل بصمات فكر اضطهادي إجرامي , كما أن هذين التفجيرين يستهدفان مكانة مصر ودورها كمنارة للتعددية في عالم يريده الإرهابيون متقوقعا منغلقا ومن لون واحد.

حزب “مستقبل وطن” ينعي الشهداء

من جانب اخر أصدرت أمانة حزب (مستقبل وطن) بقنا , بيانا الأحد , نعت فيه شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية من الأشقاء المسيحيين ورجال الشرطة الذين كانوا ضحية لعمليات إرهابية غادرة خسيسة تسعى دائمkا لإفساد فرحة المصريين في أعيادهم وأفراحهم , وتسعى لتمزيق نسيج الأمة وتشتيت جهود التنمية التي تسير بخطى ثابتة.

نادي القضاة يعزي أبناء الوطن

ونعى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن, ضحايا العمل الإرهابي الغاشم الغادر الذي استهدف كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالأسكندرية.. معربا عن خالص تعازيه لأبناء الوطن كافة في هذا المصاب الأليم, وأنه يحتسب من سقطوا في تلك الأعمال الإرهابية عند الله شهداء أبرار, داعيا الله أن يلهم أهليهم وذويهم صبرا وسلونا, وأن يتم بنعمته الشفاء العاجل لكافة المصابين.