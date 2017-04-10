إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– واشنطن: لا إمكانية لحل سياسي في سوريا طالما بقي الأسد في السلطة !

– ترامب يبلغ الكونجرس بعملية القصف في سوريا ويُنذر بـ”اتخاذ خطوات أخرى” !

واشنطن بوست:

تحت عنوان واشنطن: لا إمكانية لحل سياسي في سوريا طالما بقي الأسد في السلطة !

أشارت الجريدة لقول نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه لا إمكانية لإيجاد لحل سياسي في سوريا طالما بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.

وأعربت هايلي، في مقابلة تلفزيونية تبث الأحد، عن اعتقادها بأن الأسد سيطاح به لأن جميع الأطراف في النزاع أدركوا أنه لا مستقبل لسوريا طالما بقي الأسد رئيسا.

وجاءت تعليقات هايلي ضمن ما يبدو أنه تغيير في السياسة الأمريكية إزاء حكومة الأسد بعد الهجوم الكيمياوي الذي وقع الأسبوع الماضي في خان شيخون في محافظة إدلب، وراح ضحيته 87 شخصا من بينهم أطفال.

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان ترامب يبلغ الكونجرس بعملية القصف في سوريا ويُنذر بـ”اتخاذ خطوات أخرى” !

أشارت الجريدة لاطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الكونجرس بالقصف الصاروخي الذي أمر بتنفيذه على قاعدة الشعيرات السورية، وحذر من أن خطوات مماثلة قد تكون ضرورية، بينما قال وزير الخارجية الروسي، إن ذلك القصف يصب في مصلحة المتطرفين، وإن الولايات المتحدة تلعب لعبة الإرهاب.”

وجاء في رسالة ترامب إلى أعضاء الكونغرس تفاصيل عن عملية القصف، وذلك بإطلاق 59 صاروخا من نوع توماهوك، ردا على استخدام الحكومة السورية ما يبدو سلاحا كيمياويا في خان شيخون ومقتل العشرات فيها.