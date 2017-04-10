إعداد و ترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– إعلان حالة الطوارئ في مصر بعد تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية!

– الجيش الألماني يحقق في تأدية جنود “للتحية النازية”!

صنداى تايمز:

تحت عنوان إعلان حالة الطوارئ في مصر بعد تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية !

أشارت الجريدة لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب تفجيرين استهدفا كنيستين فى طنطا و الاسكندرية أسفرا عن مقتل 44 و اصابة أكثر من مئة !

وجاء الإعلان عن ذلك في كلمة للسيسي بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لبحث الوضع في أعقاب التفجيرين اللذين وقعا خلال احتفال الأقباط بأحد السعف أو الشعانين.

ديلى تلجراف:

تحت عنوان الجيش الألماني يحقق في تأدية جنود “للتحية النازية”!

أشارت الجريدة لفتح فتحت وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية تحقيقا في انتماءات 275 من عناصرها لليمين المتطرف، حسب رسالة أرسلتها وزارة الدفاع للبرلمان الألماني.

وقد وردت تقارير عن 143 حالة العام الماضي و53 حالة في هذا العام، حسب ما ورد في الرسالة المكونة من 15 صفحة، التي تضمنت وصفا لحالات أدى فيها جنود التحية النازية أو أدلوا بتعليقات عنصرية ضد أفراد في الجيش من أصول مهاجرة.

يذكر أن استعراض الرموز والشعارات النازية في الأماكن العامة محظور في ألمانيا ، حيث يشعر الغالبية بالنفور من أي تعاطف مع النظام النازي.