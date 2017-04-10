القدس المحتلة - أ ف ب

أصدرت محكمة إسرائيلية الأحد حكماً بالسجن عامين بحق نائب عربي إسرائيلي سابق أقرّ بتهريب هواتف نقالة إلى سجينين فلسطينيين، حسبما أفادت وزارة العدل.

وكان باسل غطاس (60 عاما) قد قدّم استقالته في آذار/مارس في إطار اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية يقضي بموجبه فترة سجن فعلي لعامين، بينما كان يواجه إمكان قضاء عشر سنوات في السجن.

واعتبرت محكمة بئر السبع (جنوب) أنّ ما قام به غطاس يشكّل “فساداً أخلاقياً” وهو يا يمنعه من الترشح لعضوية البرلمان على مدى سبع سنوات بدءا من تاريخ انتهاء مدة عقوبته في السجن. وامام محاميه 45 يوما لاستئناف الحكم.