القاهرة - اخبار مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله إدانة الولايات المتحدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، كما أعرب عن خالص التعازى في ضحايا الحادثين، مشيراً إلى ثقته في قدرة مصر وقيادتها على التعامل مع الموقف والتصدى للإرهاب، ومؤكداً دعم بلاده لمصر وشعبها في مواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره.

وقد أعرب الرئيس عن امتنانه لحرص الرئيس الأمريكي على تقديم التعازى في ضحايا الحادثين، وأكد سيادته أن تلك الأحداث لن تثنى الشعب المصرى عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب الآثم ولن تنجح في إحباط الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية.

كما أكد السيد الرئيس أن تصاعد وتيرة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم يؤكد وبشكل قاطع ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى للتصدى للإرهاب وتوجيه رسالة حاسمة لكل من يقوم بتمويل المنظمات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والمقاتلين، وضرورة تبنى خطة شاملة لمواجهة هذا الخطر واقتلاعه من جذوره.