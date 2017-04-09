الإسماعيلية - أ ش أ

قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء خالد مجاور رئيس أركان الجيش الثاني الميداني وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة بزيارة كنيسه الأقباط الكاثوليكية بمدينة الإسماعيلية والالتقاء بالأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة والدلتا وعدد من رجال الكنيسة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد والاطمئنان على توافر سبل التأمين للكنائس.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني على أنه تم اتخاذ كافة التدابير بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين كافة الكنائس وتوفير سبل الأمن والأمان للأخوة الأقباط لآداء شعائرهم الدينية بكل طمأنينة.

كما أكدا أن الإرهاب الأسود الخسيس وما يقع من أحداث مؤسفة في الوقت الراهن لم ولن ينال من أمن مصر ووحدة صفها ولن يزيدنا إلا ترابطا وملاحقة الإرهاب في كل مكان حتى يتم القضاء عليه واقتلاعه من جذوره بفضل سواعد جيشنا العظيم وشرطتنا.