الجزائر أ ش أ

أعرب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأحد, عن تضامن بلاده مع مصر في سعيها للقضاء على آفة الإرهاب, وذلك إثر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين بطنطا والإسكندرية, وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال بوتفليقة – في برقية تعزية وجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم – “لقد تلقيت بحزن عميق نبأ الاعتداء الجبان الذي أودى بحياة العشرات من أبناء الشعب المصري الشقيق, وخلف العديد من الجرحى إثر العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مكان العبادة,

وهو اعتداء على قيم دين الإسلام الحنيف, دين التعايش بين مختلف المعتقدات ودين تقديس الحياة”.

وأضاف بوتفليقة “باسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص, أعرب عن أخلص التعازي وأصدق الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى جراء هذا العمل الوحشي”, مؤكدا تضامن الجزائر مع مصر في سعيها من أجل سلامة أبنائها وممتلكاتها والقضاء على آفة الإرهاب في ربوعها.