أخبار مصر - سماء المنياوي

نظم فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة اليوم الأحد بالتعاون مع التربية البيئية والسكانية وإدارة التربية الخاصة بدمنهور ندوة تثقيفية لطلبة مدرسة الأمل للصم والبكم بدمنهور.

ناقشت الندوة أبعاد القضية السكانية ومبادئ السياسة السكانية ومحاور الاستراتيجية القومية للسكان ؛ واكد المحاضرون على أهمية التعليم للفرد والمجتمع وخاصة للأفراد من الصم والبكم،حيث يعد التعليم هو الوسيلة الأسهل في التفاهم بينهم وبين الاخرين نظرا لعدم معرفة كافة أفراد المجتمع للغة الإشارة كما أنه يصقل من خبراتهم المهنية ويدعمها.

وأكد راضي يوسف مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة أن هذة الندوة تأتي في ضوء تفعيل محاور الاستراتيجية القومية للسكان، وأيضا تحسين الخصائص السكانية لسكان محافظة البحيرة عامة، والوصول إلى الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة