القاهرة -أ ش أ

بدأت مساء اليوم الأحد مراسم جنازة شهداء الحادث الإرهابي الذي ضرب كنيسة مارجرجس بطنطا وراح ضحيته 27 شهيدا وعشرات المصابين.

ووصلت جثامين الشهداء بعد انتهاء الإجراءات القانونية إلى ساحة الكنيسة التي وقع بها الانفجار, حيث لن تصلى عليها قداس الجنازة نظراk لبدء أسبوع الآلام وسيكتفى بصلوات البصخة برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعدد من الأساقفة.

ومن المقرر دفن الجثامين في مقبرة أعدت خصيصا لهم في كنيسة مارجرجس التي وقع بها الانفجار.