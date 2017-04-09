اخبار مصر - فيصل ذكى

يشريف فتحي وزير الطيران المدني وجميع العاملين بالوزارة والشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني ضحايا الأحداث الإرهابية الغاشمة التي وقعت اليوم بكنيسة القديس مارجرجس بمدينة طنطا ومحيط كاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية معربا عن تعازيه لأهالي الشهداء وان يلهمهم المولي عز وجل الصبر والسلوان .

وأضاف فتحي أن مثل هذه الاحداث لن تزيد شعبنا الا وحدة وإصرار للقضاء على الإرهاب الذى لا دين له.