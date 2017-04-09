القاهرة - أخبار مصر

تودع الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية كنيسة الشهداء بمزيد من الفخر والإعتزاز أبناءها الذين استشهدوا اليوم الأحد 9 أبريل 2017 م أثناء إقامة صلوات قداس أحد الشعانين وهم يحملون سعف النخيل مصلين ومحتفلين بذكرى دخول السيد المسيح ملك السلام إلى مدينة أورشليم حاملًا رسالة السلام مبشرًا بالمحبة والسلام لكل البشر.

لقد زهقت أرواح الشهداء – بأيدي أعداء البشرية وكارهي السلام وحاملي أدوات الدمار إلا إنهم الآن مع كل الكنيسة يرفعون صلواتهم إلى الديان العادل الذي يرى ويسمع ويكتب أمامه سفر تذكرة.

كما تنعي الكنيسة شهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل مصلين إلى الله من اجل شفاء المصابين.

وأن يحفظ مصر وكل أبنائها من هجمة الكراهية التي تسعى إلى هدم جدران الوطن وتمزيق نسيجه الإنساني الذي جسد تراثه العظيم في الوحدة والتماسك والعيش المشترك. حفظ الله مصر وكل أبنائها من كل ظلمة ومن روح الكراهية ومن كل سوء.