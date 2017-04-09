برلين -أ ش أ

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا, اليوم الأحد, بالرئيس عبدالفتاح السيسي, قدمت خلاله تعازيها في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بكنيستي مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية والمرقسية بمحافظة الإسكندرية, حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت.

وكتب زايبرت – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – “نشاطر الأقباط وجميع المصريين الحزن على ضحايا الحادثين الإرهابيين في أحد السعف”.

وعلى صعيد متصل, أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير – في بيان للرئاسة الألمانية – عن تضامن بلاده وتعازيه لأهالي الضحايا بعد التفجيرين الإرهابيين.

من جانبه, قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير “يغضبني بصفة خاصة أن يصيب مثل هذا العمل أشخاصا خلال ممارسة شعائرهم الدينية خلال صلاة أحد السعف.. خالص تعاطفي مع الضحايا وذويهم, وسخطي الشديد تجاه الجناة”.. داعيا للتعاون في مكافحة الإرهاب وتضافر المجتمع الدولي لمواجهة ذلك.

بدوره, قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل – في بيان اليوم – “إننا ندين هذا الحادث الإرهابي بأشد عبارات الإدانة.. ونشاطر الناس في مصر وأقارب الضحايا مشاعرهم, ونتمنى للمصابين سرعة الشفاء.. يجب ألا يoسمح بنجاح مخطط الجناة لإثارة الوقيعة للنيل من التعايش السلمي بين المواطنين”.