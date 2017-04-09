كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى 2017/04/09 - 21:28 كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى2017-04-09T21:28:09+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة توالي ردود الأفعال إزاء التفجير الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا إجتماع اللجنة الفنية لتنقية البطاقات برئاسة إسماعيل و حضور ممثلى الوزارات و الجهات المعنية 8-4-2017 وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة فى سوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه 8-4-2017 وزير الصحة يتفقد عدداً من المراكز العلاجية بمحافظة بور سعيد 8-4-2017 وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية بتكلفة 21 مليون جنيه 8-4-2017 تقرير عن الملتقى الإعلامى العربى للشباب 8-4-2017
أضف تعليقاً