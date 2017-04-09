اخبار مصر- سماء المنياوي

تفقد الدكتور احمد عمادالدين وزير الصحة والسكان اليوم المصابين بحادث الكنيسه المرقسيه بالاسكندرية ، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة لهم والإطمئنان على حالتهم الصحية ، رافقه خلال الزياره الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية.

بدأ وزير الصحة والسكان زيارته للمصابين بمستشفى مصطفى كامل العسكرى ، حيث يوجد بالمستشفى 7 مصابين ، ثم توجه للمستشفى الجامعى حيث إستقبلت المستشفى حتى الان 25 مصاب ، وتوجه الى مستشفى الشرطة حيث أستقبلت هى الاخرى 16 مصاب ، للأطمئنان على حالتهم الصحية ، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشار وزير الصحة والسكان خلال زيارته الى انه فى حالة احتياج أى مصاب للسفر للعلاج بالخارج فسوف يتم إنهاء إجراءات سفره على الفور وعلاجه على نفقة الدولة ، مؤكدا أن زيارته هذه لتلبية إحتياجات المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا جميعا للشفاء.

وتوجه وزير الصحة والسكان عقب ذلك الى مقر الكنيسة المرقسية لتقديم خالص العزاء لقداسة بابا الكنيسة ، وزوي الضحايا فى هذا الحادث الارهابى الغاشم الذى إستهدف أبناء الوطن.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن وفاة 17مواطن وإصابة 48 أخريين حتى الان أثر حادث انفجار جسم غريب داخل الكنيسه المرقسيه بقسم العطارين بالاسكندرية.