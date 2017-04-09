القاهرة -أ ش أ

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي, فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية.

جاء ذلك في كلمة للسيد رئيس الجمهورية مساء اليوم الأحد, للأمة تعقيبا على حادثي التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا كنيسة مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية وراح ضحيتهما عشرات الأبرياء ما بين شهداء وجرحى.

وأوضح الرئيس السيسي أن إعلان حالة الطوارىء يأتي لحماية أمن البلد ومنع أي مساس بقدرتها أو بمقدراتها, وطالب الرئيس الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط الجناة والمجرمين ومن خلفهم في أسرع وقت لمحاسبتهم.

وتحدث الرئيس السيسي عن الخطاب الإعلامي, مطالبا بضرورة التعامل مع الموضوع بمصداقية ومسؤولية ووعي حتى لا يألم الناس , وطالب البرلمان ومؤسسات الدولة بالتصدي بمسؤولية لمجابهة التطرف في مصر.

وأعلن الرئيس السيسي أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمقاومة ومكافحة الإرهاب في مصر, وإصدار قانون لإعطاء هذا المجلس صلاحيات تمكنه من تنفيذ المطلوب من توصيات لضبط الموقف كله على كافة المناحي إعلامية كانت أو قضائية أو قانوينة .. وأكد المجلس القومي الأعلى سيصدر بقانون تتيح له كل الصلاحيات لمجابهة التطرف والإرهاب .

وطالب الرئيس السيسي, المصريين بأن يتحملوا هذا المصاب الأليم, لقد اثبتم خلال السنوات الماضية صلابة يتعجب لها الناس, ليس فقط في مواجهة الإرهاب وإنما في المصاعب الاقتصادية والحياتية, فكل التقدير للشعب المصري, مؤكدا أنه لن يستطيع أحد النيل من هذا البلد .

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازية لكل الشعب المصري, وقال “من سقطوا اليوم ليسوا مسيحيين من سقطوا اليوم هم مصريين” وأعاد الرئيس السيسي إلى الاذهان أحداث 3 يوليو من العام 2013 وأنه طالب بتفويض لمقاومة الإرهاب والعنف المحتمل .

وأضاف أن الشعب المصري قام بعمل عظيم وتصدى لمخطط كبير وافشل تخطيط لدول وتنظيم إرهابي فاشي للسيطرة على البلد وتحطيمها, وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب طويلة وأن الشعب المصري قدم تضحيات من الجيش والشرطة والقضاء ومسيحي مصر.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن ما يحدث لمصر هو محاولة لتحطيم الدولة المصرية, مشددا في الوقت ذاته على أن وحدة الشعب المصري ووقوفهم كتلة واحدة يصعب النيل منه ومن تحطيم الدولة المصرية .

وأوضح أنه كان هناك مخططات ضد السياحة والاقتصاد في مصر, إلا أن الشعب المصري وقف صامدا أمام تلك المخططات, لافتا إلى أن تلك المخططات حاليا تحاول النيل من نسيج المجتمع المصري .

وقال السيسي “نجحنا في سيناء وكلما ننجح سيتحرك الإرهابيون لمحاولة النيل من البلد”, مطالبا المجتمع الدولي بضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب.

كما طالب الشعب المصري بالصمود والثبات, مشددا على أن مصر وشعبها قادر على محاربة الإرهاب والقضاء عليه, وسيستمر الشعب المصري في العمل والبناء .

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