القاهرة أ ش أ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ملاحقة النادي الأهلي متصدر الدوري الممتاز, وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب ستاد المقاولون في إطار الجولة ال` 24 من عمر المسابقة.

أحرز هدفي مصر المقاصة كل من أحمد الشيخ في الدقيقة 45 وحسين الشحات في الدقيقة 80 من ركلتي جزاء.

تفوق مصر المقاصة منذ بداية المبارة في وسط الملعب وهاجم من على الأطراف لتسجيل هدف مبكر, وفي المقابل اعتمد فريق المقاولون العرب على التنظيم الدفاعي مع شن هجمات مرتدة ونجح في إيقاف خطورة المنافس حتى الدقيقة 45, عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة سجل منها أحمد الشيخ هدفا وانتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني, هاجم فريق المقاولون في محاولة لادراك التعادل والعودة للقاء مرة أخرى إلا أن هجماته لم تشكل خطورة حقيقية بسبب البطء وفقدان اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وفي الدقيقة 80, احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المقاصة سجل منها حسين الشحات الهدف الثاني في شباك المقاولون, وبعدها أضاع محمد فضل فرصة احراز هدف لفريق المقاولون في الدقيقة 83 بعدما انفرد بمرمى المقاصة وسدد لكن الكرة مرت بجوار القائم, وانتهت المباراة بفوز المقاصة بهدفين نظيفين; ليحقق الفوز الرابع على التوالي ويلاحق النادي الأهلي على قمة الدوري, بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة في مركز الوصيف.. وتوقف رصيد المقاولون عند 28 نقطة في المركز ال`11.