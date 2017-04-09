القاهرة أ ش أ

التقى الدكتور طارق شوقي, وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, بوفد من مندوبي البنك الدولي; يضم صفاء الطيب الكوقلى مديرة قطاع التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وجوستاف ديماركو مدير البرنامج بمصر واليمن وجيبوتى, والدكتورة أميرة كاظم مسئول قطاع التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا; لمناقشة أجندة العمل بين الطرفين.

قال شوقي – في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ – إن تطوير التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة, مشيرا إلى أهميةدور الهيئات الدولية في دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس.

وعرض الوزير – خلال الاجتماع – أولوياتتطوير التعليم في المرحلة القادمة, فيما أكد وفد البنك الدولي الدعوة لاجتماعات الربيع الإقليمية التي تعقد في واشنطن نهاية الشهر الجاري, وتضم وزراء التعليم في المنطقة; لمناقشة التجارب الناجحة في نظم التعليم في المنطقة.

وعرض وفد البنك الدولي أبرز مجالات العمل التي يتقدم بها, ليس فقط تمويليا, ولكن أيضا فنيا والتي تتمثل في مجالات الطفولة المبكرة, والسنوات الأولى في التعليم والقرائية, ومهارات الحساب, والعمل الوظيفي لتأهيل الطلاب لسوق العمل, بالإضافة إلى مجال التعليم الفني, والتقييم لأداء المؤسسات التعليمية.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة التواصل لاستكمال مناقشة خريطة العمل الخاصة بأولويات أجندة تطوير التعليم في مصر, والمساهمة التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي لتحقيق تلك الأولويات.

كما تقدم وفد البنك الدولي بدعوة للوزير للمشاركة في ورش عمل بدولة الصين في يوليو المقبل; لمتابعة نتائج تطوير التعليم في مصر, وعرضها على الدول الأخرى.