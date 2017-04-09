القاهرة أ ش أ

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو تأجيل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي للغد.

ويلعب الزمالك غدا مع إنبي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز في أول مباراة يقودها المدير الفني الجديد إيناسيو.

وشهد مران الزمالك تركيز إيناسيو على الضربات الثابتة, وأدى الثنائي حسني فتحي والزامبي إيمانويل مايوكا تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وعقد البرتغالي إيناسيو محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق الكروي مساء اليوم, وقام بيدرو موريرا محلل أداء الفريق, بتقطيع بعض مباريات الفريق وتجهيز لقطات للبرتغالي إيناسيو, لشرح أخطاء اللاعبين وعلاج الثغرات قبل مواجهة إنبي.