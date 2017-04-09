أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

أشهر معدودات تفصلنا عن حادث تفجير البطرسية ليتجدد السيناريو مرة أخرى.. ولا يكتفون بكنيسة واحدة.. بل كنيستين.. يوم آخر دام في حياة المصريين.. المصاب مصاب الوطن، والشهيد ابن الوطن.. 44 شهيدا وأكثر من 120 مصابا حصيلة الإرهاب الغاشم الذي ضرب محافظتي الغربية والاسكندرية، في يوم كان المفترض فيه أن نهنئ إخواننا المسيحيين بيوم أحد السعف، مما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية.

https://

بالفيديو.. الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية

https://

بالفيديو والصور..وفاة 16 وإصابة 41 في انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الصحة:25 حالة وفاة و78 مصابا في انفجار كنيسة طنطا

استشهاد 7 من أفراد الشرطة بينهم 3 شرطيات في تفجير الإسكندرية

ارتفاع عدد وفيات تفجير كنيسة طنطا إلى 29 وإصابة 71

الداخلية: استشهاد 3 من أفراد الشرطة في انفجار كنيسة الاسكندرية

وقد أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي ببالغ الشدة حادث التفجير الغاشم الذي تعرضت له كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، وأجرى اتصالا هاتفيا بالبابا تواضروس الثانى لتقديم التعازى فى شهداء الوطن من ضحايا حادث كنيسة مارجرجس الارهابي في طنطا، ووجه الرئيس السيسي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وكافة الاجهزة المعنية بالتحرك لموقع الحادث الارهابي، ورفع تقارير مباشرة له عن تبعيات حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا.

السيسي: الإرهاب الغادر لن ينال أبداً من عزيمة المصريين

السيسي يعزي البابا تواضروس في ضحايا “مارجرجس”

السيسي يوجه برفع تقارير مباشرة له عن تفجير “مارجرجس”

وتوجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى محافظة الغربية، للوقوف على تداعيات الحادث الإرهابي بكنيسة مارجرجس في طنطا، كما أجرى المهندس شريف اسماعيل اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تقدم بخالص التعازي والمواساة في ضحايا حادثي كنيسة مارجرجس بالغربية، والمرقسية بالاسكندرية، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

https://

بالفيديو.. رئيس الوزراء يتوجه إلى طنطا لمتابعة تفجير الكنيسة

رئيس الوزراء يتصل بقداسة البابا تواضروس الثاني لتقديم التعازي

رئيس الوزراء يقدم التعازى للأنبا بولا أسقف طنطا

وقد قامت القوات المسلحة اليوم بالدفع بعناصر وحدات التأمين الخاصة بها والانتشار بجميع المحافظات لمساعدة جهاز الشرطة في تأمين المنشآت والأهداف الحيوية في مصر، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

https://

بالفيديو ..القوات المسلحة تنتشر بجميع المحافظات لتأمين المنشآت

الرئيس يقرر الدفع بعناصر التأمين الخاصة بالقوات المسلحة

وقد كثفت مديريات الأمن بعدد من محافظات الجمهورية من إجراءاتها الأمنية وتواجدها بمحيط الكنائس والمطرانيات التي تشهد احتفالات أحد السعف وذلك في أعقاب حادثي تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا بمحافظة الغربية والكنيسة المرقسية بمحافظة الأسكندرية.

إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس بمحافظات الجمهورية

تكثيف أمني للكنائس بمحافظتي أسوان والقليوبية عقب حادث طنطا

امن البحر الاحمر يرفع درجة التامين بعد أحداث كنائس طنطا والإسكندرية

وزير الداخلية يعلن حالة الاستنفار القصوي ويتفقد كنيسة مارجرجس بطنطا

من جانبه أجرى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، يرافقه عدد من قيادات النيابة العامة، معاينة لكنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالأسكندرية، للوقوف على كيفية وقوع الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا الكنيستين وكيفية حدوثهما.

النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالأسكندرية

وأعلنت الدولة الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا شهداء الوطن الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم بطنطا والإسكندرية.

الدولة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء طنطا والإسكندرية

وقرر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية نقل اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء طارق حسونة مديرا لأمن الغربية، ونقل اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير مباحث الغربية إلى مساعد فرقة الشرطة بمديرية أمن الشرقية، وتعيين اللواء / أيمن سيد مديراً لإدارة البحث الجنائى بالمديرية خلفاً له.

نقل مدير أمن الغربية في أعقاب تفجير كنيسة طنطا

ونفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية حول وقوع تفجيرات أمام كنائس بعدة محافظات مؤكدا أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا.

“الداخلية” تنفي وقوع تفجيرات أخري بالكنائس بعدة محافظات

من جانبه قال القس أنجيليوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن البابا بخير ولم يصب بأذى جراء الانفجار الذي وقع أمام الكنيسة المرقسية (المقر البابوي) بالإسكندرية.

الكنيسة تعلن سلامة البابا تواضروس في انفجار الاسكندرية

وقد أشار وزير الصحة والسكان خلال تفقده المصابين بحادث الكنيسه المرقسيه بالاسكندرية، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة لهم والإطمئنان على حالتهم الصحية، الى انه فى حالة احتياج أى مصاب للسفر للعلاج بالخارج فسوف يتم إنهاء إجراءات سفره على الفور وعلاجه على نفقة الدولة، وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد فى مستشفيات المحافظة الى الدرجة القصوى، كما تم التأكد من توافر 687 كيس دم من الفصائل المختلفة موزعة ببنك الدم ومستشفيات المحافظة، لمواجهة تداعيات الحادث الارهابي بكنيسة مار جرجس بطنطا.

سيارات الاسعاف تنقل المصابين بمحيط #كنيسة_مارجرجس بـ #طنطا #اخبار_مصر | #egynews | سيارات الاسعاف تنقل المصابين بمحيط #كنيسة_مارجرجس بـ #طنطالمزيد من التفاصيل : http://www.egynews.net/1386877 Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op zondag 9 april 2017

وزير الصحة : سفر الحالات التى تحتاج لذلك على نفقة الدولة

بالفيديو.. الصحة ترفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات طنطا

وفور وقوع التفجير في كنيسة مارجرجس بطنطا قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط محيط الانفجار الذي أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

الداخلية تمشط محيط انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا

كما تفقد محافظ الاسكندرية محمد سلطان مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل اليوم واطمأن على حالاتهم وتأكد من تلقيهم العناية اللازمة كما تأكد من تواجد الفريق الطبي اللازم لمتابعة وضعهم الصحي وذلك بمستشفيات الميري والشرطة ومصطفي كامل للقوات المسلحة.

محافظ الإسكندرية يتفقد مصابي حادث الكنيسة الإرهابي

ولقد توالت ردود الأفعال والإدانات للحادثين الإرهابيين حيث أكد بيت العائلة المصرية بالبحر الاحمر الاعمال الارهابية بالاسكندرية وطنطا، كما قام الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية بزيارة طارئة للكنائس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والاسكندرية، وقامت السفيرة نبيلة مكرم بزيارة لمصابي التفجير الارهابي، ونعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه ببالغ الحزن والأسى، شهداء الشرطة المصرية الأبطال الأبرار الذين استشهدوا.

الوزراء يدينون حادثي تفجير الاسكندرية وطنطا

بيت العائلة المصرية بالبحر الاحمر يدين العمل الإرهابي للكنيستين

محافظ الدقهلية يعزى مطران المنصورة فى ضحايا الكنائس

بالصور..مكرم تزور مصابى التفجير الارهابى بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية

“قومي المرأة” ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية

كما توالت ردود الأفعال والإدانات العربية والعالمية حيث تقدم السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن بالتعازي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة مار مرقس بالإسكندرية، مشددا على أن “المملكة المتحدة ستبقى حليفا قويا لمصر ضد الإرهابيين، وسوف تواصل تعميق العمل المشترك على حماية المواطنين وملاحقة الإرهابيين وكشف الأكاذيب المتطرفة التي يتغذون عليها”، كما أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا، أعرب فيه الدول الأعضاء بالمجلس، عن إدانتها بأشد العبارات للهجمات الإرهابية “الجبانة الشنيعة”، كما أدان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني التفجير الإرهابي، واستنكر وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو في منظمة العمل العربية، وفايز علي المطيري، المدير العام للمنظمة، الحادثين الإرهابين الغاشمين.

السفير البريطاني بمصر: سنبقى حليفا قويا لمصر ضد الإرهابيين

مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية “الجبانة” بطنطا والإسكندرية

إدانات دولية وعربية لتفجير مارجرجس الارهابي

مؤتمر العمل العربي يدين حادثي تفجير كنيستي طنطا والعطارين

اقتصاديا.. قررت إدارة البورصة المصرية تأخير جلسة التداول غدا /الاثنين/ لمدة دقيقة لتبدأ الجلسة فى تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحا، حدادا على ضحايا العمل الإرهابي الغاشم على كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، كما اتشحت البورصة المصرية باللون الأحمر لدى إغلاق تعاملات اليوم، عدا أسهم الأفراد إثر تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية الارهابية، وسط حالة من الارتباك سيطرت على أوساط شرائح عديدة من المستثمرين دفعت بعضهم لعمليات بيع عشوائية على الاسهم، ما انعكس سلباً على أداء المؤشرات.

غدا.. البورصة تبدأ تعاملاتها بدقيقة حداد على شهداء الوطن

البورصة تتشح بالأحمر إثر التفجيرين والرئيسي يخسر 1.6 %

أهم ما ورد في موقع أخبار مصر

توالي ردود الأفعال إزاء التفجير الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا

https://

تقارير ثقافة وفنون

كنيسة مارجرجس بطنطا.. بناها الملك فؤاد واستهدفها الإرهاب الأسود

تقارير عربية وعالمية

هجوم خان شيخون .. بين مؤيد ومعارض

ألبومات الصور

الارهاب يحصد ارواح ابرياء كنيستى طنطا والاسكندرية

أهم الأخبار

بالفيديو … الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية

“التعليم” توجه المديريات التعليمية بترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن

وزير الصحة : سفر الحالات التى تحتاج للعلاج بالخارج على نفقة الدولة

وزير السياحة يؤكد اصرار الشعب المصرى على اقتلاع الإرهاب من جذوره

“الدبلوماسية الشعبية” تطالب المجتمع الدولي بإعتبار الإخوان جماعة إرهابية

التربية والتعليم تصدر بيان توضيحي بشأن الامتحان التجريبي للثانوية العامة

ترامب يدرس خياراته للقضاء على “التهديد” النووي الكوري الشمالي

مصرع 17 واصابة 48 نتيجة إنفجار الكنيسه المرقسيه بالاسكندرية

محافظ الإسكندرية يتفقد مصابي حادث الكنيسة الإرهابي

الإفتاء: شهيد الشرطة برهان على تكاتف المصريين ضد الارهاب

بالفيديو ..القوات المسلحة تنتشر بجميع المحافظات لتأمين المنشآت

محافظ الدقهلية يعزى مطران المنصورة فى ضحايا الكنائس

بالصور..مكرم تزور مصابى التفجير الارهابى بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية

غدا..وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام اللجنة العامة للبرلمان

الدولة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء طنطا والإسكندرية

الرئيس يقرر الدفع بعناصر التأمين الخاصة بالقوات المسلحة

إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس بمحافظات الجمهورية

رئيس الوزراء يقدم التعازى للأنبا بولا أسقف طنطا

إدانات عربية لحادث كنيسة طنطا الإرهابي

نقل مدير أمن الغربية في أعقاب تفجير كنيسة طنطا

جامعتا القاهرة وحلوان تدينان التفجيرين الإرهابيين بطنطا والاسكندرية

الوزراء يدينون حادثي تفجير الاسكندرية وطنطا

ارتفاع عدد وفيات تفجير كنيسة طنطا إلى 29 وإصابة 71

مكرم تتوجه الي الاسكندرية.. وتؤكد “بوحدتنا سنواجه الارهاب”

البابا تواضروس يؤكد أن الاعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب

“الداخلية” تنفي وقوع تفجيرات أخري بالكنائس بعدة محافظات

بالصور..وزير الداخلية يعقد اجتماعا بالقيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية

وزير قطاع الاعمال يوجه الشركات بدفع فواتير الغاز والكهرباء