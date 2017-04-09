اخبار مصر - احمد عوض

أدان يحيى راشد وزير السياحة الحادث الغاشم الذى وقع اليوم بكنيستى مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية والذى أسفر عن عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

كما أعرب وزير السياحة عن خالص العزاء للشعب المصرى وللإخوة الأقباط ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما شدد الوزير على أن مصر لازالت عازمة على محاربة التطرف والارهاب الذى لا دين له ، مضيفا أن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تزيد الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه سوى القوة والعزيمة على اقتلاع جذور هذا الإرهاب الأسود