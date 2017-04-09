القاهرة -أ ش أ

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا توضيحيا بشأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن بيان عدد الأسئلة بالنموذج التدريبي الاسترشادي الثالث الذي يتم تطبيقه على طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2016, بالمدارس على مستوى الجمهورية

اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي .

وأوضح الدكتور رضا السيد حجازي – رئيس قطاع التعليم العام “رئيس عام امتحان الثانوية العامة”, في بيان اليوم الأحد – أن النموذج التدريبي الذي يتم تدريب الطلاب عليه حاليا هو محاكاة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي, أما عدد الأسئلة الخاص بامتحان كل مادة دراسية طبقا لما تم إعداده بمعرفة الجهات المعنية بالوزارة وفي ضوء مواصفات الورقة الامتحانية, فهو على النحو التالي:

– مادة التربية الدينية الإسلامية: في حدود عدد (25) سؤالا.

-مادة التربية الدينية المسيحية: في حدود عدد (25) سؤالا.

-مادة الفيزياء: في حدود عدد (45) سؤالا.

-مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة: في حدود عدد (45) سؤالا.

-مادة الأحياء: في حدود عدد (45) سؤالا.

-مادة الكيمياء: في حدود عدد (45) سؤالا.

-مادة اللغة العربية في حدود عدد (50) سؤالا.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية): في حدود عدد (50) سؤالا.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الإنجليزية) في حدود عدد (30) سؤالا.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الفرنسية): في حدود عدد (30) سؤالا.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية) في حدود عدد (34) سؤالا.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الصينية ? اللغة الألمانية ? اللغة الإيطالية

اللغة الأسبانية) في حدود عدد (34) سؤالا.

-مادة علم النفس والاجتماع في حدود عدد (20) سؤالا.

-مادة الفلسفة والمنطق في حدود عدد (20) سؤالا.

-مادة التربية الوطنية في حدود عدد (10) أسئلة.

-مادة الاقتصاد في حدود عدد (20) سؤالا.

-مادة الجغرافيا في حدود عدد (40)سؤالا.

-مادة التاريخ في حدود عدد (40)سؤالا.

-مادة الرياضيات فيتم تقسيمها على النحو التالي:

أولا: الرياضيات التطبيقية:

الديناميكا: في حدود عدد (18)سؤالا.

الاستاتيكا: في حدود عدد (18)سؤالا.

ثانيا: الرياضيات البحتة:

الجبر والهندسة الفراغية: في حدود عدد (19) سؤالا.

التفاضل والتكامل: في حدود عدد (18)سؤالا.

-مادة الإحصاء: في حدود عدد (13)سؤالا.

كما وجه حجازي مديري المديريات التعليمية خلال زياراته الميدانية التي أجراها; لمتابعة تنفيذ النموذج التدريبي الاسترشادي الثالث بالمحافظات بضرورة حث وتشجيع طلاب الثانوية العامة على حضور الاختبار التجريبي, وعدم التخلف عن المشاركة فيه حرصا على صالحهم; وتحقيقا للأهداف المرجوة من هذه التجربة.

جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة سوف يعقد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2017/6/4, ويستمر حتى يوم السبت الموافق 2017/6/24.