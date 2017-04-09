القاهرة - أ ش أ

أدان وفد الدبلوماسية الشعبية المصري برئاسة أحمد الفضالي رئيس تيار الإستقلال بشدة الأعمال الإرهابية البربرية التي ضربت مقرين لدور عبادة مسيحية في طنطا والإسكندرية.

ودعا وفد الدبلوماسية الشعبية ` فى بيان اليوم عقب إجتماع أعضاء الوفد بمشاركة عدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي ` المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الى إصدار قرار دولي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

وأشار إلى أنه ليس في مصلحة سائر دول العالم والولايات المتحدة الأمريكية التراخي في إصدار مثل هذا القرار , خاصة وأن الجرائم المتواصلة لتلك الجماعة الإرهابية سواء داخل مصر أو خارجها أصبحت تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وأعلن أحمد الفضالي في ختام اللقاء أنه سيتم تشكيل وفد من رجال الأزهر والكنيسة والعديد من الشخصيات الحزبية والإعلامية للتوجه للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة القادمة للإلتقاء بإدارة ترامب والكونجرس وإطلاعهم على أدلة ضلوع الإخوان في هذه الجريمة الوحشية وتحريضهم المتواصل على كثير من الجرائم التي إرتكبت في العديد من دول العالم.